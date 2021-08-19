Водолазы ВС РФ показали лучшее время при подготовке упражнения конкурса «Глубина» АрМИ-2021
Сборная команда ВМФ России показала лучшее время в ходе тренировок прохождения упражнения «Весы» на конкурсе «Глубина» АрМИ-2021.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Военные водолазы сборной ВМФ России показали лучшее время среди всех команд в упражнении «Весы» на тренировочном этапе конкурса по водолазному многоборью «Глубина» Армейских международных игр - 2021. Время выполнения упражнения нашей сборной составило три минуты и пять секунд.
Тренировка проводилась в акватории Индийского океана на водолазном полигоне в порту Конарак в Республике Иран. Цель упражнения - поднять на поверхность ядро, находящееся под платформой весов.
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