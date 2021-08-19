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Водолазы ВС РФ показали лучшее время при подготовке упражнения конкурса «Глубина» АрМИ-2021

Алексей Курильченко
19:04 19.08.2021
Сборная команда ВМФ России показала лучшее время в ходе тренировок прохождения упражнения «Весы» на конкурсе «Глубина» АрМИ-2021.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военные водолазы сборной ВМФ России показали лучшее время среди всех команд в упражнении «Весы» на тренировочном этапе конкурса по водолазному многоборью «Глубина» Армейских международных игр - 2021. Время выполнения упражнения нашей сборной составило три минуты и пять секунд.

Тренировка проводилась в акватории Индийского океана на водолазном полигоне в порту Конарак в Республике Иран. Цель упражнения - поднять на поверхность ядро, находящееся под платформой весов.

© Минобороны РФ

По условиям упражнения два водолаза, погрузившись под воду, должны перенести 10 гирь весом 32 килограмма каждая на одну из платформ рычажных весов. Расстояние, которое нужно пройти водолазам под водой до весов, составляет 20 метров. На другом конце весов находится платформа, закрывающая доступ к ядру, которое нужно поднять на берег.

© Минобороны РФ

Всего конкурс включает семь упражнений: «Весы», «Спасение на воде и оказание первой медицинской помощи утонувшему водолазу», «Оказание помощи аварийному надводному кораблю», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки», «Фланец» и «Канат».

В конкурсе участвуют команды военных водолазов из России, Китая, Венесуэлы, Сирии и Ирана. Российскую Федерацию представляет сборная команда из представителей флотов и Каспийской флотилии под руководством капитана 1-го ранга Дамира Шайхутдинова.

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