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Территориальные войны: российские курорты и парки обрастают частными заборами и охраной

Алексей Курильченко
Павел Кутаренко
18:43 19.08.2021
В России все чаще зажиточные жители ограждают заборами казалось бы общественные места отдыха.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В пригороде Петербурга местные жители пытаются договориться на берегу озера, но пока что дело пахнет войной. Местные жители - со скромными доходами - недовольны владельцами шикарных коттеджей. Их обнесли заборами так, что подойти к водоему невозможно. Жители Ново-Токсово с болгаркой в руках освобождают от заборов берег озера.

Озеро Лассылампи оказалось в блокаде - его берега застроили красивыми коттеджами.  Ландшафтный дизайн, личные причалы - и все это за заборами, чтобы чужие не ходили. Прокуратура признала заграждения незаконными. Теперь чужие - то есть местные жители - могут гулять по берегу. Как по полосе препятствий.

«Видите, здесь шел забор, забор был спилен и "берегозахватчики" применили ноу хау - навалили камни», - рассказал представитель РОО «Токсовские озера» Андрей Гончаров.

Но и этой - единственной тропинки к пляжам люди скоро лишатся. Участки берега «нарезаны» под дальнейшую застройку, а значит заборы вернутся. По российским законам 20-метровую зону от кромки водоема перегораживать нельзя, гулять по берегу может кто угодно и куда угодно. А здесь поставили забор с колючей проволокой - преодолеть его проблематично.

Озеро Курголовское это особо охраняемая территория - природный парк. И здесь - дорогие коттеджные поселки, где вход - только для своих. Нанятые охранники заявляют, что это частная территория - пройти могут только те, кто заплатил. Бесплатная тропа к озеру - через ямы и канавы.

«Эти сооружения, которых не должно быть в береговой полосе, препятствуют с двух сторон доступу на пляж. Порядка 500 метров береговой линии огорожено и своровано у людей», - рассказал представитель РОО «Токсовские озера» Александр Анхимов.

Снос незаконных построек и ограждений в береговой зоне - пока редкость. Чаще собственники отделываются административными штрафами.

«Штрафы они не настолько большие, особенно для граждан - до пяти тысяч рублей, поэтому, наверное, меры административного воздействия не настолько эффективны на сегодня в рамках действующего законодательства»,- считает председатель Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Маринэ Тоноян.

А у озера Увильды под Челябинском желающих отдохнуть на песчаных пляжах встречает платный сервис. Заехать на машине к берегу - 400 рублей, поставить палатку - 500, просто пройти - 50 рублей. Берег поделили несколько арендаторов, и у каждого - выявлены нарушения. Сами отдыхающие тоже попали под штрафы - за парковку машин в водоохранной зоне. Сервис неказистый - баки для мусора и наспех сколоченные туалеты. Но и этому здесь рады.

«К любому берегу не подъехать, не подойти. Вот мы по лесу гуляли - невыносимо же это, не окунуться, не подойти просто. 50 рублей - здесь самая приемлемая цена», - рассказывает житель Челябинской области Наталья Васильева.

В подмосковных Мытищах за вход на частный пляж просят скромные 100 рублей. Но все меркнет в сравнении с прейскурантом на платные услуги в Сочи - семь тысяч рублей в день.

И даже за спасение на воде здесь просят 800 рублей - видимо, лучше не идти купаться без кошелька. И подобная картина - во многих российских регионах. Для того, чтобы попасть на пляж, надо либо заплатить, либо - искать партизанские тропы через бурелом. Если они еще не перегорожены заборами и самодельными шлагбаумами.

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