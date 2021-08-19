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Российские морпехи и вьетнамские моряки готовятся к конкурсам АрМИ во Владивостоке

Тимур Шерзад
Денис Ивлев
18:53 19.08.2021
Военно-морской флот России на «Кубке моря» представит экипаж корвета «Совершенный» - корабль уже проводит тренировки в море.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Бег по тоннелям и узким переправам - российская команда морпехов готовится к конкурсу «Морской десант». Пройти трассу нужно максимально быстро, не допуская падений на препятствиях.

Соревнования включают еще два этапа: «Тропа выживания» и «Эстафета». Россию представляют морские пехотинцы Тихоокеанского, Северного и Балтийского флотов. Конкуренцию составят Китай, Иран, Венесуэла, Абхазия и Южная Осетия.

Во Владивосток один за одним заходят иностранные военные корабли.

«Военно-морские силы Вьетнама на своем фрегате швартуются к 33 причалу. Они примут участие в конкурсе «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр. Выступят против нашего и китайского корветов», - отметил корреспондент.

Конкурс будет состоять из трех этапов: применение вооружения корабля, борьба за живучесть и соревнования по морской выучке.

«Мы впервые будем участвовать на своих кораблях в этом масштабном общемировом конкурсе. Очень рады, что сегодня мы здесь», - сказал Чинь Суан Тунг, руководитель делегации Социалистической Республики Вьетнам. 

Военно-морской флот России на «Кубке моря» представит экипаж корвета «Совершенный» - корабль уже проводит тренировки в море. Вьетнамцы оттачивают навыки по спасению корабля.

«Этот этап называется «Борьба за живучесть». Вьетнамская команда учится устранять пробоины в УТК «Каспий». Условия приближены к реальности - если замешкаться, то из-за сильного давления отсек моментально заполнит вода», - прокомментировал корреспондент. 

Каждые 10 секунд оператор комплекса активирует пробоины, поэтому залог победы - время и скорость принятия решений.

«Второй критерий - это уровень воды. Важно пробоины заделать качественно, чтобы не допустить протекания. Иначе за это тоже снимаются баллы», - поделился тренер российской команды Анатолий Проснюков.

Соревнования будут проходить в акватории Японского моря и на полигонах морской пехоты. Торжественное открытие - уже в понедельник.

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