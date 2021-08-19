Путин заявил, что всегда приезжает в Дагестан с особым чувством

Президент России Владимир Путин во время переговоров с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым признался, что всегда приезжает в республику с особым чувством. Меликов попросил главу государства поспособствовать в налаживании инфраструктуры и пригласил его на празднование 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова.

«Конечно, это событие большое, давайте подумаем, как это организовать наилучшим образом. Расул Гамзатов прославил не только свой родной Дагестан, но я бы сказал, и весь Советский Союз и Россию», - сказал Путин.

Ранее в Дагестане начал работу построенный Минобороны России детский сад. «Жемчужинка», построенный специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России в Буйнакске, Республика Дагестан, принял своих первых воспитанников.