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Путин заявил, что всегда приезжает в Дагестан с особым чувством

Егор Левин
15:24 19.08.2021
Глава государства подчеркнул значимость фигуры Расула Гамзатова для советской и российской истории.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин во время переговоров с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым признался, что всегда приезжает в республику с особым чувством. Меликов попросил главу государства поспособствовать в налаживании инфраструктуры и пригласил его на празднование 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова.

«Конечно, это событие большое, давайте подумаем, как это организовать наилучшим образом. Расул Гамзатов прославил не только свой родной Дагестан, но я бы сказал, и весь Советский Союз и Россию», - сказал Путин.

Ранее в Дагестане начал работу построенный Минобороны России детский сад. «Жемчужинка», построенный специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России в Буйнакске, Республика Дагестан, принял своих первых воспитанников.

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