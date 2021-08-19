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На форуме «Армия-2021» представят истребитель Су-57Э

Андрей Аркадьев
15:18 19.08.2021
Предприятия Ростеха покажут 50 новейших образцов вооружения на форуме.
На форуме «Армия-2021» представят истребитель Су-57Э
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Ростех представит на военно-техническом форуме самолет Су-57Э - экспортную модификацию новейшего российского истребителя, сообщил заместитель генерального директора госкорпорации Дмитрий Леликов.

«Всего покажем более чем тысячи экспонатов, в том числе 50 новейших образцов», - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

Также будет представлен пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 с укороченным стволом. Кроме того, состоится премьера АК-12 СП - автомата, созданного специально для спецназа.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗ (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет. В мае 2017 года самолеты приняли участие в Параде Победы, впервые пролетев над стенами Московского кремля.

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