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День зависимости: четыре человека погибли при стрельбе во время праздника в Афганистане

Егор Левин
14:15 19.08.2021
На видео в социальных сетях видны раненые, истекающие кровью, и тотальная паника на улицах.
© Видео: Charli68988429, LoveWorld_Peopl, 7ru7h_1, Twitter © Фото: Charli68988429, LoveWorld_Peopl, 7ru7h_1, Twitter
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Во время празднования Дня независимости в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар по местным жителям была открыта стрельба. Предположительно, это были участники движения «Талибан»*, применившие огнестрельное оружие.

По предварительным данным, как минимум четверо празднующих в результате произошедшего погибли, а еще троих праздновавших боевики взяли в плен. Об этом сообщает РИА Новости.

На роликах, опубликованных в социальных сетях, видны раненые, истекающие кровью, и тотальная паника на улицах.

Напомним, обстановка в Афганистане обострилась в воскресенье, 15 августа, когда талибы* объявили о взятии президентского дворца в Кабуле и окончании войны. Президент Афганистана заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню».

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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