В стране и мире Скончался режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон Кира Карон На 82-м году жизни скончался художник-мультипликатор и режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон. © Фото: The MFA of Turkmenistan Читайте нас на: В четверг скончался художник Евгений Михельсон. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ. «Умер Евгений Иванович Михельсон, замечательный художник, талантливый режиссер анимационных фильмов, светлый человек. Умер 18 августа на 82-м году жизни после тяжелой болезни», - говорится в сообщении. Евгений Михельсон был гордостью республики, где ему присвоили звание заслуженного деятеля Туркменистана, но после развала Советского Союза Евгений Иванович с семьей переехал жить в Россию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика