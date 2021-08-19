В Смоленской области развернуты масштабные поиски двухлетней девочки

В Смоленской области несколько сотен человек занимаются масштабными поисками пропавшей двухлетней девочки. Она пропала из дома, который располагается на территории Шелукова урочища Темкинского района.

Как сообщает Life.ru, девочка пошла за четырехлетней сестрой, но не вернулась.

«Сестра пошла гулять, шла, периодически оглядывалась и видела, что та шла за ней. Но потом пропала. Она подумала, что та вернулась домой. Это было в 10.00, но родители спохватились только около 18.00», - рассказал один из участников поиска.

По факту пропажи двухлетней девочки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ по Смоленской области.

На данный момент ведутся поиски. Дальнейшая информация уточняется.