Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Смоленской области развернуты масштабные поиски двухлетней девочки

Кира Карон
12:54 19.08.2021
Ведутся поиски без вести пропавшей двухлетней девочки в Смоленской области.
В Смоленской области развернуты масштабные поиски двухлетней девочки
© Фото: СК РФ
Читайте нас на:

В Смоленской области несколько сотен человек занимаются масштабными поисками пропавшей двухлетней девочки. Она пропала из дома, который располагается на территории Шелукова урочища Темкинского района.

Как сообщает Life.ru, девочка пошла за четырехлетней сестрой, но не вернулась.

«Сестра пошла гулять, шла, периодически оглядывалась и видела, что та шла за ней. Но потом пропала. Она подумала, что та вернулась домой. Это было в 10.00, но родители спохватились только около 18.00», - рассказал один из участников поиска.

По факту пропажи двухлетней девочки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ по Смоленской области.

На данный момент ведутся поиски. Дальнейшая информация уточняется.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:08 Армия
В Генштабе ВС РФ заявили о готовности к проведению форума «Армия-2021» и АрМИ-2021
13:19 Армия
Видео
Авиаудар и сполохи взрывов: в Приморье проходят учения РФ и Лаоса
11:36 В стране и мире
Патрушев сообщил о предотвращении девяти террористических преступлений в СФО в 2020 году
10:06 В стране и мире
«Спутник-V» модифицировали под штамм «дельта» COVID-19
07:20 В стране и мире
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Популярное
Видео
ФСБ подтвердила задержание в Крыму пяти исламистов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Отец девятилетней абитуриентки отреагировал на незачисление в МГУ
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
МИД РФ: результат высокомерия НАТО - беспардонные просьбы к ОДКБ открыть границы
В небе Узбекистана столкнулись МиГ-29 и афганский Embraer
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.