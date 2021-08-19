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«Можно сверять часы»: Петергоф отметил 300-летие фонтанов праздничным пуском Большого каскада и выставкой

Кира Карон
Роман Закурдаев
12:31 19.08.2021
В Петергофе отметили 300-летие фонтанов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Музей-заповедник «Петергоф» отметил 300-летие его знаменитой фонтанной системы торжественным пуском Большого каскада и фонтана «Самсон». По работе фонтанной команды в нижнем парке музея-заповедника «Петергоф» можно сверять часы.

С первым поворотом ключа вслед за всемирно известным «Самсоном, разрывающим пасть льву», оживает весь Большой каскад. Эту неповторимую водную симфонию исполняет огромный оркестр - почти 150 фонтанов. В каждую секунду он выдает около тонны воды. За открыточными видами скрывается кропотливая работа.

На глубине нескольких метров в знаменитых гротах Большого каскада, где местами сохранилась кирпичная кладка еще Петровской эпохи, фонтаны настраивают. Сердце одного из них чем-то напоминает гигантского осьминога. В его синих щупальцах пульсируют струи воды. В этих лабиринтах подземелья под низкими каменными сводами без проводника никак. Попробуй тут разберись в хитросплетении водных артерий.

К мифам и легендам о таинственных мощных насосах, скрытых в недрах каскада, которые якобы и перекачивают воду, здесь уже давно привыкли. На самом деле истоки фонтанного чуда, как известно, в уникальной объединенной системе прудов и каналов Петергофа. Вся эта вода по искусственному руслу стекает с возвышенности к музею-заповеднику.

25 километров сообщающихся сосудов. С дамбами и задвижками. Перепад высот. А дальше - чистая физика. Ближе к фонтанам трубы сужаются, отчего напор воды в них возрастает.

Водопродводящая система фонтанов глобально не изменилась. Во время войны фашистские войска разграбили и уничтожили музейный комплекс вместе с его уникальными коммуникациями. Но реставраторы Петергоф возродили из пепла. Причем каждый фонтан работает как и столетия назад.

В бассейный фонтан «Фаворитка» гости Нижнего парка неизменно бросают монеты, чтобы вновь сюда вернуться. На мостах морского канала традиционные очереди за снимками на фоне Большого дворца. На Марлинской аллее изумленную публику встречает «Адам», Петр Первый задумывал этот фонтан как символ рая на Земле. А жизнь петергофского эдема и спустя 300 лет поддерживается вручную.

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