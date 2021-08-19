«Война не выбирала»: Безпалько среагировал на указ Киева о принудительном отчуждении пограничных земель

В среду, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о принудительном отчуждении земель и домов, находящихся на расстоянии 50 метров от границы, с передачей их Госпогранслужбе. Непосредственное отчуждение планируется производить в случае, если соглашение о выкупе с владельцами не будет достигнуто.

В течение полугода с момента подписания правительство Украины должно будет провести инвентаризацию подпадающих под закон участков и объектов недвижимости. Ряд пунктов требований указа обозначается как секретный.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал данную новость. По его словам, не до конца ясна суть нового закона, так как непонятно, в отношении какого именно участка границы идет речь - того, что достался в наследство от СССР, или того, который проходит по территориям Донбасса.

«Здесь действительно может возникнуть ситуация, когда граница, сама линия, проходит прямо по жилым поселкам, пунктам. Донбасс - это в принципе территория с очень высокой плотностью застройки и населения. Естественно, когда там вспыхнула гражданская война, она не выбирала линии разграничения. Граница может проходить даже по самим домам и городам», - сказал Безпалько.

Но и в таком случае встает еще один вопрос: если речь идет о границе с Крымом и Донбассом, де-юре Зеленский признает ее государственной.

«А ведь формально он должен признавать, что и Крым, и Донбасс - это якобы территория Украины, и граница должна проходить где-то там далеко», - заявил член совета.

Безпалько отметил, что подробные разъяснения в данной ситуации очень необходимы для ее понимания.