ОСАГО без техосмотра и выплаты на детей: какие изменения ждут россиян с августа

С 1 августа в России вступает в силу несколько важных нововведений. В первую очередь, все семьи с детьми получат деньги на подготовку к учебному году - по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Подать заявление можно дистанционно через портал госуслуг или лично в территориальном отделении Пенсионного фонда.

Также в России начнет действовать налоговый вычет на занятия спортом. Человек сможет получить не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.

С 1 августа пенсионеры, которые работали в 2020 году, смогут получить страховую пенсию в увеличенном размере. Перерасчет будет произведен без специальных заявлений. Максимальная надбавка составит 296,58 рубля.

Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по кредитам на недвижимость. Они составят до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Повышение надбавок, как ожидают специалисты ЦБ, снизит стимулы банков наращивать кредитование за счет выдачи гражданам РФ ипотеки с низким первоначальным взносом, а также позволит кредитным организациям быстрее восстановить буфер по ипотечным займам, что, в свою очередь, обеспечит их устойчивость к потенциальным стрессовым сценариям.

Изменения коснутся и полисов ОСАГО. С 22 августа водители смогут приобретать их без технического осмотра автомобиля.

Еще одно нововведение затронет электронные кошельки. С 3 августа физические лица не смогут пополнить их анонимно. Для этого сначала нужно будет пройти идентификацию личности. Эти изменения помогут бороться с нелегальным доходом и финансированием терроризма.

В августе билеты на самолет для семейных поездок можно будет купить по льготной цене. Рейсы в Москву и Санкт-Петербург по этой программе субсидироваться не будут, так же как и полеты на южные курорты - в Сочи, Анапу, Симферополь.

С 1 августа участники программы «Дальневосточный гектар», которые успешно освоили землю и оформили ее в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный гектар. Программа также распространится на Арктическую зону России.

С 1 августа возрастет цена на природный газ. По приказу Федеральной антимонопольной службы повышение составит 3%.

С 1 августа вступают в силу поправки к закону об охоте. Изменения запрещают охоту на виды, чья численность за три года сократилась не менее чем на 50%.

С 25 августа вступает в силу запрет на распространение рекламы с использованием звукового оборудования, расположенного на внешних стенах, крышах и других элементах зданий, в том числе на жилых домах.