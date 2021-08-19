В Общественной палате РФ наградили лучших военных строителей

В Общественной палате РФ накануне, 18 августа, вручили награды Министерства обороны лучшим военным строителям, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ. Представители отрасли получили грамоты и медали за вклад в реализацию социально значимых проектов.

Руководитель департамента строительства Минобороны Марина Балакирева отметила вклад военных строителей в укрепление боевого потенциала и реализацию социальной стратегии развития ВС РФ. Она также упомянула многофункциональные медцентры для пациентов с COVID-19, которые были возведены в рекордные сроки.

Заместитель председателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин указал на большой вклад представителей отрасли в укрепление нацбезопасности.

В мероприятиях участвовали представители Госдумы и Совфеда, Минобороны, Минстроя, военно-строительной отрасли.