Патрушев сообщил о предотвращении девяти террористических преступлений в СФО в 2020 году

Девять преступлений террористического характера удалось предотвратить на территории Сибирского федерального округа в течение 2020 года. Четыре из них - теракты. Об этом на совещании по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах СФО сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Также он добавил, что помимо этого была пресечена работа восьми законспирированных ячеек террористов. По сведениям Патрушева, число задержанных террористов также возросло в три раза по сравнению с прошлыми годами.

«Такая ситуация свидетельствует о потенциальных угрозах совершения террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах», - заявил он.

При этом Патрушев подчеркнул, что в последние годы в СФО была выстроена эффективная защита транспортного комплекса. Проводятся практические тренировки по ликвидации и минимизации последствий возможных террористических проявлений.