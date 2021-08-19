Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Патрушев: захват власти в Афганистане связан с некомпетентностью разведок США, Англии и других стран НАТО

Валентина Пескова
01:16 19.08.2021
Однако еще более существенной причиной произошедшего, по мнению Патрушева, является типичное убеждение лидеров англосаксонских стран в абсолютной правильности принимаемых ими решений.
Патрушев: захват власти в Афганистане связан с некомпетентностью разведок США, Англии и других стран НАТО
© Фото: Xinhua Globallookpress
Читайте нас на:

Как заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, уверенность военного и политического руководства США, а также их союзников в том, что они полностью контролируют ситуацию в Афганистане, привела в итоге к незнанию и недооценке реальной обстановки. По его словам, такая ситуация отчасти стала следствием некомпетентности разведывательных служб США, Англии и других стран НАТО.

«Видимо, они недостаточно целенаправленно подходили к сбору и анализу информации, либо некачественно работали с ней. Такие же просчеты допускались и в других регионах мира, включая Ближний Восток, в том числе в Сирии, Ираке и Ливии», - заявил в интервью «Известиям» Николай Патрушев.

Однако еще более существенной причиной произошедшего захвата власти в Афганистане движением «Талибан»*, считает секретарь Совбеза РФ, является типичное убеждение лидеров англосаксонских стран в абсолютной правильности принимаемых ими решений. Однако когда они понимают, что все-таки потерпели провал, они начинают списывать последствия за эти принятые решения на других.

«Америка сейчас именно это и делает. Обвиняет во всем произошедшем правительство Ашрафа Гани, которого сама и привела к власти, а также говорит о недостаточной подготовке афганской армии. А за ошибки Вашингтона расплачиваются простые афганцы», - поясняет Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ заметил, что американские и европейские военные вывозят из страны военнослужащих и граждан своих государств. А сотрудничавших с ними афганцев при этом в основном бросают на произвол судьбы. 

«Талибан»* - террористическая организация, запрещенная в РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:36 В стране и мире
«Страна идет к распаду»: Патрушев предрек Украине печальный конец из-за лояльности Киева к США
22:50 В стране и мире
Видео
Мятые машины и поваленные деревья: какие разрушения вызвал сильный ветер в Москве и области
21:55 В стране и мире
Видео
«Талибы* стараются завоевать поддержку народа»: посол Жирнов о нынешней ситуации в Кабуле
19:05 В стране и мире
Видео
Жители Подмосковья сняли на видео разрушения от урагана
16:12 В стране и мире
В Таиланде разрешили въезд туристам, привитым «Спутником V»
Популярное
Видео
ФСБ подтвердила задержание в Крыму пяти исламистов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Отец девятилетней абитуриентки отреагировал на незачисление в МГУ
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
МИД РФ: результат высокомерия НАТО - беспардонные просьбы к ОДКБ открыть границы
В небе Узбекистана столкнулись МиГ-29 и афганский Embraer
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.