Патрушев: захват власти в Афганистане связан с некомпетентностью разведок США, Англии и других стран НАТО

Как заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, уверенность военного и политического руководства США, а также их союзников в том, что они полностью контролируют ситуацию в Афганистане, привела в итоге к незнанию и недооценке реальной обстановки. По его словам, такая ситуация отчасти стала следствием некомпетентности разведывательных служб США, Англии и других стран НАТО.

«Видимо, они недостаточно целенаправленно подходили к сбору и анализу информации, либо некачественно работали с ней. Такие же просчеты допускались и в других регионах мира, включая Ближний Восток, в том числе в Сирии, Ираке и Ливии», - заявил в интервью «Известиям» Николай Патрушев.

Однако еще более существенной причиной произошедшего захвата власти в Афганистане движением «Талибан»*, считает секретарь Совбеза РФ, является типичное убеждение лидеров англосаксонских стран в абсолютной правильности принимаемых ими решений. Однако когда они понимают, что все-таки потерпели провал, они начинают списывать последствия за эти принятые решения на других.

«Америка сейчас именно это и делает. Обвиняет во всем произошедшем правительство Ашрафа Гани, которого сама и привела к власти, а также говорит о недостаточной подготовке афганской армии. А за ошибки Вашингтона расплачиваются простые афганцы», - поясняет Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ заметил, что американские и европейские военные вывозят из страны военнослужащих и граждан своих государств. А сотрудничавших с ними афганцев при этом в основном бросают на произвол судьбы.

«Талибан»* - террористическая организация, запрещенная в РФ.