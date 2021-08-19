На «Армии-2021» впервые представят экспортный комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин»

На форуме «Армия-2021» впервые покажут экспортный вариант комплекса звукотепловой разведки «Пенициллин». Его представит холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».

Комплекс, в зависимости от исполнения, способен выявлять цели на расстоянии до 38 километров. При этом его можно развернуть в боевое положение, как минимум, за 20 минут.

Задача «Пенициллина» - проводить разведку огневых позиций неприятельской артиллерии - орудий, минометов, РСЗО или зенитных и тактических ракетных комплексов. Одновременно комплекс может обслуживать стрельбу своей артиллерии.

При этом он невосприимчив к средствам радиоэлектронного подавления.

«В отличие от большинства подобных систем, «Пенициллин» обнаруживает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий и наносит их на электронную карту. Время получения координат от одиночной цели не превышает 5 секунд», – подчеркнул индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев.

«Пенициллин» включает в себя две установки на шасси КамАЗ: машина звукотепловой и звукометрической разведки. При этом разных вариантах поставок в состав комплекса может входить от двух до шести единиц техники.

Комплекс успешно прошел испытания и поставляется в Вооруженные силы России. В данный момент идут переговоры о его покупке зарубежными заказчиками.