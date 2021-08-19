Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

На «Армии-2021» впервые представят экспортный комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин»

Тимур Шерзад
11:07 19.08.2021
Задача «Пенициллина» - проводить разведку огневых позиций неприятельской артиллерии - орудий, минометов, РСЗО или зенитных и тактических ракетных комплексов. Одновременно комплекс может обслуживать стрельбу своей артиллерии. 
На «Армии-2021» впервые представят экспортный комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин»
© Фото: НИИ «Вектор»
Читайте нас на:

На форуме «Армия-2021» впервые покажут экспортный вариант комплекса звукотепловой разведки «Пенициллин». Его представит холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». 

Комплекс, в зависимости от исполнения, способен выявлять цели на расстоянии до 38 километров. При этом его можно развернуть в боевое положение, как минимум, за 20 минут. 

Задача «Пенициллина» - проводить разведку огневых позиций неприятельской артиллерии - орудий, минометов, РСЗО или зенитных и тактических ракетных комплексов. Одновременно комплекс может обслуживать стрельбу своей артиллерии. 

При этом он невосприимчив к средствам радиоэлектронного подавления.

«В отличие от большинства подобных систем, «Пенициллин» обнаруживает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий и наносит их на электронную карту. Время получения координат от одиночной цели не превышает 5 секунд», – подчеркнул индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев. 

«Пенициллин» включает в себя две установки на шасси КамАЗ: машина звукотепловой и звукометрической разведки. При этом разных вариантах поставок в состав комплекса может входить от двух до шести единиц техники. 

Комплекс успешно прошел испытания и поставляется в Вооруженные силы России. В данный момент идут переговоры о его покупке зарубежными заказчиками. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:06 В стране и мире
«Спутник-V» модифицировали под штамм «дельта» COVID-19
07:20 В стране и мире
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
05:02 В стране и мире
Видео
Строя будущее: разрушенную боевиками школу восстановили в сирийском Алеппо
05:01 Армия
Видео
Российские миротворцы обеспечили питьевой водой более 200 семей в Нагорном Карабахе
04:37 В стране и мире
Число жертв землетрясения в Гаити выросло до 2189 человек
Популярное
Видео
ФСБ подтвердила задержание в Крыму пяти исламистов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Отец девятилетней абитуриентки отреагировал на незачисление в МГУ
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
МИД РФ: результат высокомерия НАТО - беспардонные просьбы к ОДКБ открыть границы
В небе Узбекистана столкнулись МиГ-29 и афганский Embraer
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.