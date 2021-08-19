Житель Биробиджана забыл сумку с 15 миллионами рублей возле машины

В Биробиджане мужчина забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей. Чемодан простоял несколько часов у дома. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Чемодан заметили сотрудники полиции. В результате осмотра полицейские обнаружили деньги, планшет и другие личные вещи. Владелец чемодана был установлен.

Мужчина пояснил, что торопился в командировку. Когда он вышел из подъезда, то поставил чемодан рядом с машиной и отвлекся на телефонный звонок. Затем он сел в машину и уехал. Позже он заметил отсутствие чемодана и позвонил жене. Выглянув в окно, женщина увидела чемодан и рядом с ним стражей правопорядка.

Забытый чемодан с деньгами вернули владельцу.