Отточено каждое движение: как проходят тренировки группы «Вымпел»

Война в Афганистане положила начало созданию самого секретного подразделения нашей страны. 40 лет назад появилась группа «Вымпел». И именно после посещения Кабула легендарный разведчик Юрий Дроздов убедил Андропова создать Центр специального назначения, который сейчас называют просто - Управление «В». А было время, когда название группы и ее деятельность были строго засекречены. Руслан Смолин приоткрыл завесу тайны и увидел, чем бойцы занимаются сейчас.

Бой условный, но сценарий учений основан на реальных событиях. Террористы держат в заложниках группу людей и угрожают убить их.

Офицер получил ранение. Из-под пуль его уносят боевые товарищи. Тем временем вторая группа берет на прицел преступников, и через секунду они уже на полу.

В полной экипировке сотрудники Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России. На такие тренировки обычно никого не пускают. Сегодня исключение по случаю круглой даты.

Элитному подразделению «Вымпел» - 40 лет. Информация о нем долгое время была сверхсекретной. В деятельность подразделения были посвящены единицы. Даже сотрудники не знали подлинное название своей группы.

«Командир наш, контр-адмирал Хмелев, докладывает: "Группа специального назначения «Вымпел» для вручения знамени построена. Так, а теперь все забыли это название". И мы еще забыли на несколько лет», - рассказал Сергей Шаврин, полковник запаса, ветеран группы специального назначения «Вымпел».

Офицеры «Вымпела» выполняли боевые задачи во всех горячих точках бывшего Советского Союза - Тбилиси, Баку, Владикавказе, Карабахе, освобождали заложников в Минеральных Водах, Буденновске, Первомайском.

Сергей Шаврин пришел в «Вымпел» в 1987-м. За 17 лет службы прошел путь от лейтенанта до полковника.

«Операций было много. Значимые из них - это и Первая чеченская кампания полностью. Я со своей группой штурмовал Грозный, покидал этот город. Был за это удостоен звания Героя. Вторая чеченская кампания прошла вся в присутствии сотрудников. Это и освобождение заложников в "Норд-Осте", в Беслане», - поделился Шаврин.

Закалку Сергей Шаврин получил такую, что готов встать в строй даже сейчас, в свои 55. В тире из 100 возможных выбивает все 100. И горд, что подготовка нынешнего состава группы «В» на самом высоком уровне. Сотрудники этого спецподразделения владеют всевозможным оружием. Фактически вся служба этих офицеров основана на участии в боевых действиях и постоянной подготовке к их проведению.

На первый взгляд может показаться, что мы в обычном жилом районе, но это специальный городок, где спецподразделения оттачивают навыки, как говорится, с полным погружением в атмосферу. Вот к месту выдвигается бронетехника. Необходимо штурмовать частный дом, в котором находятся боевики.

С воздуха за происходящим наблюдают с помощью беспилотника. На земле в подмогу офицерам идет в бой вооруженный робот.

Для них нет ничего невозможного. Офицеры специального подразделения в буквальном смысле способны бегать по стенам, спускаться вниз головой по тросу, держась за него лишь одной ногой. Все это с легкостью они демонстрируют нам на камеру.

Вот он верх профессионализма. Ширина крыши не больше 20 метров. Один за другим офицеры приземляются точно в цель. Риск есть, и сотрудники не скрывают, что каждый раз страшно. Но без таких тренировок не обойтись. Ведь при выполнении боевых задач, возможно, придется десантироваться на буровую платформу в море или в густом лесу.

Деятельность сотрудников получила высокую оценку руководства страны и ФСБ. За мужество и героизм 16 офицерам присвоено звание Героя России, девяти из них - посмертно. Сегодня Управление «В» Центра специального назначения ФСБ России - это единый, мощный, хорошо подготовленный и оснащенный коллектив, способный решать самые сложные боевые задачи.