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Патрушев: предпосылок для ввода военного контингента РФ в Афганистан нет

Анна Берестовая
00:48 19.08.2021
Секретарь СБ РФ Николай Патрушев рассказал, стоит ли ожидать ввода российских войск в Афганистан.
Патрушев: предпосылок для ввода военного контингента РФ в Афганистан нет
© Фото: Rahmatullah Alizadah XinHua Globallookpress
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В настоящее время предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать подобного развития событий.

Он отметил, что Москва намерена уделить первостепенное внимание в рамках афганского направления политико-дипломатическим усилиям. Вместе с партнерами Россия планирует искать способы мирного разрешения проблем в государстве и пути «налаживания внутриафганского диалога».

«Для этих целей, в частности, создан и успешно функционирует Московский формат», - обозначил Патрушев в интервью изданию «Известия».

Также, по словам секретаря СБ РФ, большое значение в международном процессе урегулирования ситуации отводится координирующей роли ООН. В целом же, как описал Патрушев, Российская Федерация заинтересована в едином и развивающемся Афганистане и готова к диалогу с силами, способными с опорой на волю народа страны привести ее к крепкому и благополучному состоянию.

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