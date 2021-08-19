В Росгидромете рассказали об опасной погоде в ряде регионов России

Заметные погодные изменения прогнозируются в нескольких российских регионах. В ряде областей непогода проявит себя в виде ливней и ветра, другие же части страны окажутся охваченными аномальной жарой. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

На территории Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Коми в ближайшее время ожидаются грозы и сильные дожди с ветром, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду. Схожая ситуация с буйством грозовых дождей, ветра и местами градом будет в республиках Северного Кавказа, а также в Краснодарском крае и Ростовской области.

«Там выходит очередной циклон на Забайкалье и на Бурятию, поэтому будут сильные дожди. Может выпасть за 19-20 августа до 40-50% месячной нормы», - цитирует эксперта ТАСС.

Сильные дожди также могут пойти в Иркутской и Амурской областях и в Еврейской АО. На территории Поволжья, в свою очередь, прогнозируется аномальная жара до последнего дня недели включительно. Так, в Башкирии и Оренбургской области температура будет подниматься вплоть до 39 градусов. До 42 градусов прогреется воздух в Волгоградской и Астраханской областях. Также по-южному тепло будет в это время местами на Урале.