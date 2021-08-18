Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Шойгу рассказал, как не смог победить бюрократию при реконструкции древней крепости в Туве

Алена Миронова
08:46 18.08.2021
Как отметил глава российского оборонного ведомства, один из первых крупных проектов, поддержанных им и президентом Владимиром Путиным - исследование крепости Пор-Бажын в Туве.
Шойгу рассказал, как не смог победить бюрократию при реконструкции древней крепости в Туве
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
Читайте нас на:

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в интервью журналу «‎Вокруг света» рассказал, как не смог победить бюрократию при реконструкции исторического памятника в Туве.

Как отметил глава российского оборонного ведомства, один из первых крупных проектов, поддержанных им и президентом Владимиром Путиным - исследование крепости Пор-Бажын в Туве. Была собрана большая археологическая экспедиция, в результате которой удалось датировать постройку VIII веком нашей эры и предложить наиболее правдоподобную гипотезу ее происхождения.

Однако, как стало известно, существовала также и вторая часть проекта - территорию предполагалось разделить пополам.

«‎Одну половину сохранить аутентичной, а во второй создать реконструкцию, чтобы можно было увидеть, как жили люди в то время. К сожалению, у нас не хватило времени на борьбу с бюрократией. Вердикт Росохранкультуры был "нет"», - поделился Шойгу.

Шойгу добавил, что с бюрократией не удалось справиться, в частности, из-за нехватки времени.

«Для этого нужно иметь много времени. Взять, к примеру, здание Московской штаб-квартиры РГО, где мы с вами находимся. Потребовалось шесть судов, чтобы оно стало нашим!», - объяснил Шойгу.

Президент РГО выразил отдельную благодарность Сергею Собянину за поддержку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:00 Армия
Видео
Участники международного этапа конкурса «Десантный взвод» получили более 40 единиц боевой техники
06:21 В стране и мире
На Камчатке подняли тела всех погибших в катастрофе вертолета Ми-8
08:46 Армия
Шойгу рассказал, как не смог победить бюрократию при реконструкции древней крепости в Туве
05:02 Армия
Видео
На страже мира: как военные ВС РФ обеспечивают безопасность на наблюдательных постах в Карабахе
03:52 Армия
Видео
Армейская авиация ЦВО приступила к тушению пожаров в Иркутской области: видео
Популярное
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
МИД РФ: результат высокомерия НАТО - беспардонные просьбы к ОДКБ открыть границы
В небе Узбекистана столкнулись МиГ-29 и афганский Embraer
Видео
Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной РФ на ЧМ-2022
Видео
Эксперт по Афганистану объяснил уход США и успех талибов*
ФСБ рассекретила документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан Китая и СССР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.