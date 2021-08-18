Шойгу рассказал, как не смог победить бюрократию при реконструкции древней крепости в Туве

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в интервью журналу «‎Вокруг света» рассказал, как не смог победить бюрократию при реконструкции исторического памятника в Туве.

Как отметил глава российского оборонного ведомства, один из первых крупных проектов, поддержанных им и президентом Владимиром Путиным - исследование крепости Пор-Бажын в Туве. Была собрана большая археологическая экспедиция, в результате которой удалось датировать постройку VIII веком нашей эры и предложить наиболее правдоподобную гипотезу ее происхождения.

Однако, как стало известно, существовала также и вторая часть проекта - территорию предполагалось разделить пополам.

«‎Одну половину сохранить аутентичной, а во второй создать реконструкцию, чтобы можно было увидеть, как жили люди в то время. К сожалению, у нас не хватило времени на борьбу с бюрократией. Вердикт Росохранкультуры был "нет"», - поделился Шойгу.

Шойгу добавил, что с бюрократией не удалось справиться, в частности, из-за нехватки времени.

«Для этого нужно иметь много времени. Взять, к примеру, здание Московской штаб-квартиры РГО, где мы с вами находимся. Потребовалось шесть судов, чтобы оно стало нашим!», - объяснил Шойгу.

Президент РГО выразил отдельную благодарность Сергею Собянину за поддержку.