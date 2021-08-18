Участники международного этапа конкурса «Десантный взвод» получили более 40 единиц боевой техники

На полигоне «Дубровичи» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области состоялась церемония передачи боевых машин десанта второго поколения БМД-2 командам, участвующим в международном этапе конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод».

Перед проведением тестовых заездов под руководством тренеров национальных команд и инструкторов на учебных точках с военнослужащими проведут занятия, на которых доведут требования к выполнению упражнений и проведут занятия по требованиям безопасности при проведении стрельб и вождении боевых машин.

Команды Катара и Пакистана покажут свое мастерство на трассе, соревнуясь в своем классе на боевых машинах БТР-82А, стоящих на вооружении десантных подразделений этих стран.

Соревнования между экипажами пройдут в ходе второго этапа «Индивидуальной гонки на боевых машинах», третьего этапа «Гонки преследования на боевых машинах», а также заключительной «Гонке преследования на боевых машинах».

Всего же в конкурсе принимает участие более 350 военнослужащих из 18 стран в составе национальных армейских сборных команд. Торжественное открытие конкурса состоится 22 августа на стадионе «Спартак» в Рязани.