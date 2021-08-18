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Эксперт рассказала о продуктах, вызывающих пищевую зависимость

Алена Миронова
07:22 18.08.2021
Спортивный диетолог призвала держать под контролем потребление определенных продуктов.
Эксперт рассказала о продуктах, вызывающих пищевую зависимость
© Фото: J. Pfeiffer, imagebroker, Globallookpress
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Определенные продукты питания вызывают привыкание, которое, в свою очередь, может повлечь за собой зависимость. Об этом заявила спортивный нутрициолог Дарья Савельева.

Как отметила эксперт, практически у каждого человека может развиться зависимость от сахара, поэтому его потребление следует держать под контролем.

«Сладкого требует не только мозг, но и микрофлора кишечника, которая к нему приучена, особенно если человек много лет злоупотребляет сахаром», – передает радио Sputnik слова Савельевой.

От подобной зависимости избавляться можно достаточно долго. В какой-то мере это относится и к молочным продуктам.

«Мое мнение, что молочные продукты хороши только в терапевтических дозах. По причине лактозы, потому что ее там много, и по причине того, что они тоже вызывают зависимость, как сахар. В них содержатся опиаты природного происхождения»‎, - подчеркнула эксперт.

Эта же проблема касается и хлеба и других мучных продуктов. Отказываться от них вовсе - с одной стороны, нет причин, однако с другой, необходимо следить за тем, чтобы тяга к мучному не трансформировалась в неконтролируемую.

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