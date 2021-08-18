В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений

Выброс сероводорода зафиксировали в Металлургическом районе Челябинска в ночь с 17 на 18 августа. Материалы будут переданы в соответствующие надзорные органы для установления причин произошедшего. Об этом сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

«Ночью нашей системой мониторинга зафиксированы экстремально разовые превышения по сероводороду в районе очистных сооружений (Металлургический район). Мы оперативно отправили передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных», - написал Безруков в своем Telegram.

Как отмечается, в некоторых районах города может ощущаться сильный запах сероводорода, похожий на запах канализации.

Ввиду жаркой и безветренной погоды, минэкологии рекомендует предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов снизить выбросы в атмосферный воздух, а администрации Челябинска, в свою очередь, усилить полив улиц.