Фельдшер и водитель скорой помощи погибли в аварии с грузовиком в Башкирии

В среду утром, 18 августа, автомобиль скорой помощи столкнулся с «КамАЗом» на 1484 километре трассы М-5 в Уфимском районе Башкирии. Об этом сообщает УГИБДД по республике.

В результате аварии погибли фельдшер и водитель скорой помощи.

Как отмечается, «КамАЗ» остановился для замены колеса. В настоящий момент устанавливаются все детали и обстоятельства транспортного происшествия.