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Трамп назвал итог вывода американских военных из Афганистана самым большим унижением для США

Валентина Пескова
05:40 18.08.2021
Экс-президент США заметил, что ничего подобного ранее со его родной страной еще не было, поэтому ему сложно поверить в происходящее.
Трамп назвал итог вывода американских военных из Афганистана самым большим унижением для США
© Фото: Ron Sachs, Consolidated News Photos, Globallookpress
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Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана под руководством нынешнего лидера США Джо Байдена стал самым большим унижением для США.

«Не знаю, военное ли это поражение или психологическое, но ничего подобного этому раньше не происходило. В это просто невозможно поверить», - заявил Трамп в эфире Fox News.

Как отметил экс-президент, для США настали «ужасные времена» и его страна за все годы еще  ни разу не подвергалась «подобному унижению».

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