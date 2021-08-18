В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием

Коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета у людей достигнет 80%. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет - это 80%», - цитирует Горелова РИА Новости.

Основные данные о коронавирусе уже получены, однако COVID-19 постоянно изменяется, поэтому говорить о том, что он изучен окончательно, пока нельзя. Во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга, пояснил Горелов. Так как изменяясь, вирус приобретает новые свойства.

Поэтому пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус будет по-прежнему в фокусе внимания.