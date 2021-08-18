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Индиец захотел отомстить змее и искусал ее до смерти

Анна Берестовая
05:12 18.08.2021
В Индии мужчина решил укусить напавшую на него змею в ответ.
Индиец захотел отомстить змее и искусал ее до смерти
© Фото: WaterFrame imageBROKER.com Globallookpress
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Индиец, укушенный змеей, захотел отомстить потревожившему его животному и решил ответить тем же. Мужчина схватил ядовитого индийского крайта и вцепился в него зубами, в итоге искусав до смерти.

Как рассказал 45-летний житель деревни в штате Одиша, Кишора Бадра, пресмыкающееся укусило его за ногу, когда он возвращался домой с рисового поля. После свершения мести индиец забрал с собой труп змеи, чтобы показать ее супруге и друзьям, и, конечно же, пересказать случившееся.

Очень быстро о произошедшем узнала вся деревня и мужчине стали поступать советы обратиться к врачу. Как сообщает телеканал News 18, Бадра предпочел обойтись советами местного лекаря и, в конечном итоге, избежал каких-либо последствий для здоровья.

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