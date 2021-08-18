Более 5000 военнослужащих ЦВО в Поволжье прошли ревакцинацию от коронавируса

В Поволжье ревакцинацию от новой инфекции COVID-19 прошли более 5 тысяч военнослужащих Центрального военного округа вместе с членами своих семей. Повторно прививки сделали тем военным, которые проходили полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

В первую очередь ревакцинация проводится для военных, которые находятся на боевых дежурствах, для медицинского персонала и участников АрМИ-2021 и учений.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ЦВО от коронавируса привилось около 200 тысяч военнослужащих. Перед процедурой для всех проводился обязательный медицинский осмотр и темтирование на наличие антител к COVID-19.