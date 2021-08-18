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Шесть человек пострадали из-за вылетевшего на тротуар автомобиля в Кирове

Анна Берестовая
04:43 18.08.2021
Автомобиль влетел в группу пешеходов, находившихся на тротуаре, в Кирове.
Шесть человек пострадали из-за вылетевшего на тротуар автомобиля в Кирове
© Фото: ГИБДД Кировской области
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В Кирове автомобиль вылетел с проезжей части на тротуар, где находилась группа прохожих. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое маленьких детей от трех до шести лет. Соответствующую информацию сообщили в Минздраве области.

Инцидент произошел на регулируемом перекрестке. Два автомобиля столкнулись на дороге, из-за чего один из них сильно отбросило в сторону. Получившие повреждения по причине аварии люди были госпитализированы.

В соответствии с имеющимися данными, как пишет РИА Новости, один ребенок и один взрослый в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии. В связи со случившимся проводится проверка, устанавливаются подробности и причины инцидента.

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