Шесть человек пострадали из-за вылетевшего на тротуар автомобиля в Кирове

В Кирове автомобиль вылетел с проезжей части на тротуар, где находилась группа прохожих. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое маленьких детей от трех до шести лет. Соответствующую информацию сообщили в Минздраве области.

Инцидент произошел на регулируемом перекрестке. Два автомобиля столкнулись на дороге, из-за чего один из них сильно отбросило в сторону. Получившие повреждения по причине аварии люди были госпитализированы.

В соответствии с имеющимися данными, как пишет РИА Новости, один ребенок и один взрослый в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии. В связи со случившимся проводится проверка, устанавливаются подробности и причины инцидента.