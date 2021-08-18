Россию до конца рабочей недели ждет аномальное тепло

Температура по всей России до конца рабочей недели ожидается выше нормы. В некоторых регионах аномалия может достичь 10-12 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

До пятницы вся синоптическая карта будет закрашена в красные оттенки, что на языке метеорологов означает положительную погодную аномалию. И только в воскресенье появится небольшая территория, где температура опустится ниже нормы на два градуса.

«В среду повсеместно выше нормы, с пятницы на западе Красноярского края температура около нормы. В воскресенье около и ниже нормы на севере Красноярского края, в Западной Сибири и в Иркутской области. На всей остальной территории выше нормы, но это небольшой регион», - цитирует Романа Вильфанда РИА Новости.

Самые большие аномалии - до 12 градусов - будут наблюдаться в Приволжье и на Урале: жара там достигнет 30-31 градуса. Также значительно теплее, чем обычно, будет на Таймыре: вместо стандартных 4 градусов тепла воздух прогреется до 14. Очень жарко будет на юге Центрального федерального округа. Как отметил заслуженный метеоролог РФ, такие высокие температуры можно встретить далеко не в каждом июле, а для августа это совсем редкое явление.