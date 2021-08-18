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На страже мира: как военные ВС РФ обеспечивают безопасность на наблюдательных постах в Карабахе

Анна Берестовая
05:02 18.08.2021
Российские миротворцы продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон и по обеспечению безопасности движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по территории Нагорного Карабаха.

Также личный состав наблюдательных постов российского миротворческого контингента в плановом порядке осуществляет мероприятия боевой подготовки и проводит тренировки по предотвращению нарушений, а также возможного нападения на наблюдательный пост.

Военнослужащий российского миротворческого контингента Иван Золотарев рассказал о начале своей службы и выполнении задач на наблюдательном посту, жизни, быте и досуге в Нагорном Карабахе.

«Срочную службу начал в 2017 году и через полгода подписал контракт. В настоящее время идет пятый год службы. В январе довели информацию о подготовке в длительную командировку в Нагорный Карабах для выполнения задач в российском миротворческом контингенте. Убытие в командировку было добровольное. Подготовка к командировке проходила в течение трех месяцев. Я горжусь тем, что приехал в командировку в составе российского миротворческого контингента в Нагорный Карабах. Наши вооруженные силы ассоциируются в обществе фразой: «Где мы - там мир!»», - рассказал Иван Золотарев.

Он добавил, что по прибытию в Нагорный Карабах был удивлен созданными условиями для выполнения специальных задач в составе российского миротворческого контингента, уровнем социального обеспечения, организованным досугом и местами для занятия спортом. Золотарев также описал отношение к службе его семьи.

«Мои родные относятся к моему выбору профессии положительно, родители гордятся тем, что я столько лет служу в армии. У меня отец военный, дедушка был военным. Поддержали меня в моем выборе поехать в командировку в Нагорный Карабах. Местное население относится к нам положительно и с уважением. Сам неоднократно слышал слова благодарности от местных жителей; о том, что мы несем мир на их территории», - пояснил военнослужащий.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией. Для организации несения службы на наблюдательных постах, организации быта, занятий по физической подготовке и отдыха личного состава миротворческих подразделений созданы комфортные современные условия.

На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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