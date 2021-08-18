Военные водолазы РФ отработали подводные упражнения перед конкурсом АрМИ-2021 «Глубина»

Военные водолазы сборной ВМФ России в ходе второго дня подготовительного этапа конкурса по водолазному многоборью «Глубина -2021» потренировались в оказании медицинской помощи утонувшему водолазу и сборке фланца под водой.

Все тренировки команды-участницы проводят в акватории Индийского океана на специально оборудованном водолазном полигоне военно-морских сил Ирана в порту Конарак. Российскую Федерацию представляет сборная команда под руководством капитана первого ранга Дамира Шайхутдинова.

Особенностями упражнения «Фланец» является ограниченная видимость под водой и большой общий вес - порядка 80 килограмм собираемых частей. Усложняют процесс сборки комплектующие различного размера: под каждый болт изготовлено посадочное место индивидуальной длины, что увеличивает время сборки в случае ошибки.

Участникам необходимо собрать два фланцевых соединения и соединить их между собой при помощи шпилек различного диаметра, гаек и прокладок. В ходе отработки упражнения наша команда на специальных столах под водой тренировала правильность и скорость сборки, а также плотность затяжки резьбовых соединений фланца.

Далее российские специалисты тренировали экстренный подъем водолаза, нуждающегося в помощи, на понтон, его экстренное освобождение от водолазного снаряжения, искусственную вентиляция легких, непрямой массаж сердца на манекене и скоростную транспортировку макета барокамеры на расстояние 100 метров.

Международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2021», проводится в рамках «Армейских международных игр – 2021» в период с 22 августа по 01 сентября 2021 года. Конкурс проходит в Исламской Республике Иран, на водолазном полигоне военно-морской базы в морском порту города Конарак.

Конкурс включает соревнования из семи упражнений: «Весы», «Спасение на воде и оказание первой медицинской помощи утонувшему водолазу», «Оказание помощи аварийному надводному кораблю», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодке», «Фланец», подводная борьба в ластах «Акватлон», «Перетягивание каната под водой».