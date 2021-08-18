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Армейская авиация ЦВО приступила к тушению пожаров в Иркутской области: видео

Валентина Пескова
03:52 18.08.2021
В тушении пожаров задействованы три вертолета Ми-8 из состава отдельного транспортного смешанного авиационного полка и бригады армейской авиации ЦВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) приступили к тушению природных пожаров на территории Иркутской области.

Авиационная и наземная группировки сил для борьбы с природными пожарами сформированы в соответствии с решением министра обороны РФ Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8, оборудованных водосливным устройством ВСУ-5 водоизмещением в 5 тонн, совершили пять вылетов, в ходе которых сбросили около 60 тонн воды на очаги возгораний.

Всего в тушении пожаров в Иркутской области задействовано три вертолета Ми-8 из состава отдельного транспортного смешанного авиационного полка и бригады армейской авиации ЦВО. Для оказания помощи местным службам в борьбе с пожарами машины совершили перелет из Свердловской в Иркутскую область, преодолев более 3000 километров.

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