Сирийский консервный завод выполнил первую поставку продуктов в РФ

Консервный завод из провинции Латакия в Сирии выполнил первую поставку своей продукции в Российскую Федерацию. Это предприятие - одно из новейших в Сирийской республике. Его существование здесь кажется чем-то почти невозможным.

Конвейер на заводе способен в сутки переработать до четырех тонн продукции. В работе конвейера используются только самые передовые технологии обработки продукции.

Завод был построен в 2017 году. В основном здесь производят восточную консервацию растительного происхождения. В условиях дефицита продукция пользуется огромным спросом в Сирии и не только. Одними из первых, кто попробовал эти консервы за рубежом, стали как раз россияне.

«В Крым мы отправили каждый вид своей продукции общей партией в 2000 коробок. Мы производим консервированную пищевую продукцию: оливковое масло, рис чай, кофе, хумус, грибы, варенье, томатную пасту и многое другое», - рассказал инженер Мухамед .

Постепенно дело удалось поставить на поток. При помощи бизнеса из третьих стран консервы сегодня разлетаются почти по всему миру. Склад забит готовой продукцией. Эти ящики и коробки с нетерпением ждут во многих странах ценители восточных изысков.

Торговля бойко идет не только в одну сторону. Фабрика активно закупает сырье за рубежом. Например, кофе. Сирийский рецепт его приготовления ценится во всем мире. А современные технологии здесь теперь позволяют получить готовый продукт из зеленого зернышка практически без участия человека.

«Мы закупаем кофе в Бразилии. Технология производства полностью автоматизирована, что позволяет, засыпав зеленый кофе в начале линии, получить на выходе уже упакованный продукт... Сирийцы любят кофе с кардамоном. Он придает напитку особенный вкус. Но мы производим и кофе без кардамона, который идет на экспорт», - объяснил начальник производства Али Хасун.

Фабрика активно участвует и в жизни страны. У завода целая сеть социальных магазинов. Также продукцию постоянно на безвозмездной основе поставляют в Сирийскую армию.