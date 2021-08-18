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Сирийский консервный завод выполнил первую поставку продуктов в РФ

Анна Берестовая
Алексей Дегтярев
05:01 18.08.2021
Консервный завод Сирии начал поставку продуктов в Россию.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Консервный завод из провинции Латакия в Сирии выполнил первую поставку своей продукции в Российскую Федерацию. Это предприятие - одно из новейших в Сирийской республике. Его существование здесь кажется чем-то почти невозможным.

Конвейер на заводе способен в сутки переработать до четырех тонн продукции. В работе конвейера используются только самые передовые технологии обработки продукции.

Завод был построен в 2017 году. В основном здесь производят восточную консервацию растительного происхождения. В условиях дефицита продукция пользуется огромным спросом в Сирии и не только.  Одними из первых, кто попробовал эти консервы за рубежом, стали как раз россияне.

«В Крым мы отправили каждый вид своей продукции общей партией в 2000 коробок. Мы производим консервированную пищевую продукцию: оливковое масло, рис чай, кофе, хумус, грибы, варенье, томатную пасту и многое другое», - рассказал инженер Мухамед .

Постепенно дело удалось поставить на поток. При помощи бизнеса из третьих стран консервы сегодня разлетаются почти по всему миру. Склад забит готовой продукцией. Эти ящики и коробки с нетерпением ждут во многих странах ценители восточных изысков. 

Торговля бойко идет не только в одну сторону. Фабрика активно закупает сырье за рубежом. Например, кофе. Сирийский рецепт его приготовления ценится во всем мире. А современные технологии здесь теперь позволяют получить готовый продукт из зеленого зернышка практически без участия человека. 

«Мы закупаем кофе в Бразилии. Технология производства полностью автоматизирована, что позволяет, засыпав зеленый кофе в начале линии, получить на выходе уже упакованный продукт... Сирийцы любят кофе с кардамоном. Он придает напитку особенный вкус. Но мы производим и кофе без кардамона, который идет на экспорт», - объяснил начальник производства Али Хасун.

Фабрика активно участвует и в жизни страны. У завода целая сеть социальных магазинов. Также продукцию постоянно на безвозмездной основе поставляют в Сирийскую армию. 

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