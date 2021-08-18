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Сборная команда ВС РФ завершила подготовку к конкурсу АрМИ-2021 «Воин мира» в Армении

Валентина Пескова
05:00 18.08.2021
Основное внимание военнослужащие уделили подтягиванию на перекладине, конкурсу по метанию гранат и ножей, бегу на 100 м, комплексному силовому упражнению и стрельбе из АК-74.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На полигоне Камхуд в Армении сборная команда Вооруженных Сил РФ завершила подготовку к международному этапу конкурса «Воин мира» АрМИ-2021, которая прошла в Армении на полигоне Камхуд.

С начала недели российская команда из четырех человек в составе троих мужчин и одной девушки отработала весь спектр упражнений и задач конкурса в условиях высокогорья. Основное внимание уделялось подтягиванию на перекладине, метанию гранат и ножей, бегу на 100 м, комплексному силовому упражнению и стрельбе из автомата АК-74 на меткость.

Ранее команда Российской Федерации под руководством старших офицеров прибыла в Армению воздушным транспортом и разместилась на территории российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Гюмри.

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин мира» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ. Конкурс военно-профессионального мастерства пройдет на территории Армении с 22 августа по 1 сентября.

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