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Команда Китая приступила к тренировкам на «Тропе разведчика» в Сибири

Валентина Пескова
02:47 18.08.2021
Препятствие «Тропа разведчика» длиной более 700 метров включает в себя свыше 20 различных препятствий, имитирующих разрушенные здания, заборы с колючей проволокой.
Команда Китая приступила к тренировкам на «Тропе разведчика» в Сибири
© Фото: Минобороны РФ
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В Новосибирской области на полигоне Кольцово в рамках подготовки к старту международного этапа конкурса АрМИ-2021 «Отличники войсковой разведки» к тренировке по прохождению одного из самых сложных этапов конкурса «Тропы разведчика» приступила команда военнослужащих из Китая.

© Минобороны РФ

В ходе тренировки, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, инструкторы рассказали участникам команды о правилах этапа, а также порядке и способах преодоления препятствий. Отдельное внимание уделили возможным нарушениям, за которые команда может получить штрафные баллы, и напомнили о соблюдении требований безопасности.

© Минобороны РФ

«Тропа разведчика», длиной более 700 м, включает в себя свыше 20 различных препятствий, имитирующих разрушенные здания, заборы с колючей проволокой, рвы с водой, участок зараженной местности и заминированные площадки. Кроме того, военнослужащим необходимо было продемонстрировать слаженность действий при отражении атаки группы условного противника, установлению связи и подрыву участка железной дороги.

© Минобороны РФ

Международный конкурс «Отличники войсковой разведки», организуемый в рамках Армейских Международных игр пройдет в Новосибирской области с 22 августа по 4 сентября.

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