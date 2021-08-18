Армия Команда Китая приступила к тренировкам на «Тропе разведчика» в Сибири Валентина Пескова Препятствие «Тропа разведчика» длиной более 700 метров включает в себя свыше 20 различных препятствий, имитирующих разрушенные здания, заборы с колючей проволокой. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Новосибирской области на полигоне Кольцово в рамках подготовки к старту международного этапа конкурса АрМИ-2021 «Отличники войсковой разведки» к тренировке по прохождению одного из самых сложных этапов конкурса «Тропы разведчика» приступила команда военнослужащих из Китая. © Минобороны РФ В ходе тренировки, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, инструкторы рассказали участникам команды о правилах этапа, а также порядке и способах преодоления препятствий. Отдельное внимание уделили возможным нарушениям, за которые команда может получить штрафные баллы, и напомнили о соблюдении требований безопасности. © Минобороны РФ «Тропа разведчика», длиной более 700 м, включает в себя свыше 20 различных препятствий, имитирующих разрушенные здания, заборы с колючей проволокой, рвы с водой, участок зараженной местности и заминированные площадки. Кроме того, военнослужащим необходимо было продемонстрировать слаженность действий при отражении атаки группы условного противника, установлению связи и подрыву участка железной дороги. © Минобороны РФ Международный конкурс «Отличники войсковой разведки», организуемый в рамках Армейских Международных игр пройдет в Новосибирской области с 22 августа по 4 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика