Армия Военнослужащие РФ провели пристрелку оружия перед «Военно-медицинской эстафетой» Анна Берестовая Российские военные медики провели пристрелку в рамках подготовки к международному этапу «Военно-медицинской эстафеты-2021». © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На специально оборудованном участке полигона Фориш Республики Узбекистан российская сборная военных медиков продолжает подготовку к международному этапу конкурса Армейских международных игр-2021 «Военно-медицинская эстафета». © Минобороны России Российские военнослужащие проверили комплектность вооружения, провели выверку прицельных приспособлений и выполнили пристрелку оружия для приведения его к нормальному бою. Участники используют вооружение (автомат Калашникова АК-74, пистолет Макарова ПМ), предоставленное узбекской стороной. © Минобороны России Также с командой конкурса были проведены занятия по соблюдению правил техники безопасности при ведении стрельбы. Торжественная церемония открытия международного конкурса «Военно-медицинская эстафета» состоится 23 августа на территории горного полигона Фориш в Республике Узбекистан. © Минобороны России Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств, являющихся участниками Армейских международных игр. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика