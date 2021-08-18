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Военные альпинисты Китая преодолели горные реки в КБР, готовясь к конкурсу АрМИ-2021 «Эльбрусское кольцо»

Валентина Пескова
23:54 18.08.2021
Каждой команде потребовалось в среднем около 10-15 секунд, чтобы переправить одного человека на противоположный берег.
Военные альпинисты Китая преодолели горные реки в КБР, готовясь к конкурсу АрМИ-2021 «Эльбрусское кольцо»
© Фото: Минобороны РФ
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Китайские военные альпинисты, готовясь к участию в международном этапе конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2021, преодолели горные реки в республике Кабардино-Балкарии. Подразделения Китая в полном составе выполнили параллельную и навесную переправу через горную реку Баксан по параллельно натянутым веревкам и навели навесную переправу через реку Терскол, ширина которой составила 6 метров, а скорость течения до 10 м/с.

Военные альпинисты оборудовали навесную переправу через реку, продемонстрировали навыки выбора опор на берегу реки с учетом горно-скалистой местности, постройки перил, организации страховки и переправы в составе группы с полным снаряжением. В среднем команде потребовалось около 10-15 секунд, чтобы переправить одного человека на противоположный берег. За людьми тем же методом после транспортировались рюкзаки.

© Минобороны РФ

В подготовке к конкурсу также принимают участие команды военных альпинистов из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии.

До начала АрМИ-2021 горные подразделения стран-участниц должны будут пройти акклиматизацию, получить необходимое снаряжение, посетить занятия по совершенствованию индивидуальной подготовки военнослужащих и сглаживанию подразделений, а также изучить маршрут состязаний и отработать организацию спасения в горах.

© Минобороны РФ

Торжественное открытие международного этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» состоится 22 августа в поселке Терскол в Приэльбрусье.

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