Военные альпинисты Китая преодолели горные реки в КБР, готовясь к конкурсу АрМИ-2021 «Эльбрусское кольцо»

Китайские военные альпинисты, готовясь к участию в международном этапе конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2021, преодолели горные реки в республике Кабардино-Балкарии. Подразделения Китая в полном составе выполнили параллельную и навесную переправу через горную реку Баксан по параллельно натянутым веревкам и навели навесную переправу через реку Терскол, ширина которой составила 6 метров, а скорость течения до 10 м/с.

Военные альпинисты оборудовали навесную переправу через реку, продемонстрировали навыки выбора опор на берегу реки с учетом горно-скалистой местности, постройки перил, организации страховки и переправы в составе группы с полным снаряжением. В среднем команде потребовалось около 10-15 секунд, чтобы переправить одного человека на противоположный берег. За людьми тем же методом после транспортировались рюкзаки.