МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области
Самолет МиГ-29 потерпел крушение при выполнении планового полета в Астраханской области.
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В среду, 18 августа, самолет МиГ-29 потерпел крушение во время выполнения планового полета в Астраханской области.
Самолет упал на территории полигона Ашулук в безлюдном месте. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб.
Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил. Соответствующую информацию сообщает пресс-служба Южного военного округа.