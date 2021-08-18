Мотострелки РФ подготовили БМП-3 к стрельбам перед «Суворовским натиском-2021» в Китае

На полигоне учебного центра сухопутных войск НОАК в Корле российские военнослужащие – участники соревнования экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» подготовили технику к проведению первых боевых стрельб на территории Китая.

Особое внимание уделено работоспособности системы управления огнем, а также поддержанию необходимого уровня ГСМ и технических жидкостей, проверке подготовке силового блока и ходовой части к эксплуатации в условиях высокогорья и высоких температур окружающего воздуха. Также выполнены мероприятия в рамках ежедневного технического обслуживания и контрольного осмотра.

Команды из Республики Беларусь, Боливарианской Республики Венесуэла и принимающей страны выступят на боевых машинах пехоты ZBD-86A китайского производства. Российская же команда станет единственной, которая выступит на более современной отечественной боевой машине пехоты БМП-3.

В состав российской команды вошли лучшие экипажи БМП: победители и призеры всеармейских соревнований, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского и представители Южного военного округа.