Российские зенитчики провели пристрелку пулеметов и автоматов перед конкурсом «Чистое небо»
Российская команда на конкурсе «Чистое небо» АрМИ-2021 в Китае выполнила пристрелку пулеметов и автоматов.
© Фото: Минобороны России
Российские зенитчики привели стрелковое оружие к нормальному бою в рамках подготовки к соревнованиям подразделений противовоздушной обороны «Чистое небо» Армейских международных игр - 2021 в Китае.
Во время занятий на полигоне Корла российские военнослужащие выполнили пристрелку крупнокалиберных пулеметов 12,7-мм «Корд» и автоматов АК-12.
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