Российские зенитчики провели пристрелку пулеметов и автоматов перед конкурсом «Чистое небо»

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Приведение пулеметов и автоматов к нормальному бою и боевые стрельбы прошли на рубежах боевой стрельбы основной трассы соревнования. Пулеметчики выполнили стрельбу из пулеметов «Корд», установленных на боевых машинах «Тайфун-ПВО», по мишеням, расположенным на расстоянии 800-900 метров.

В состав российской команды вошли военнослужащие победители и призеры Всеармейских соревнований – курсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза А.М. Василевского, а также представители Восточного военного округа и учебного центра имени Героя Советского Союза маршала артиллерии В.И. Казакова.