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«Творчество ради жизни»: в Казани откроется выставка произведений Сергея Шойгу

Алексей Курильченко
00:00 19.08.2021
В Казани пройдет торжественное открытие выставки, на которой будут представлены работы Сергея Шойгу.
«Творчество ради жизни»: в Казани откроется выставка произведений Сергея Шойгу
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Впервые в Казани откроется выставка работ президента Русского географического общества Сергея Шойгу. Экспозиция называется «Творчество ради жизни». Она будет представлена публике в Казанском Кремле в Национальной художественной галерее «Хазине». Посетители смогут увидеть 100 произведений — 83 картины и 17 декоративных изделий из дерева. Часть экспонатов в следующем году будет продана на аукционе, а вырученные средства будут пожертвованы на помощь тяжелобольным детям.

Торжественное открытие выставки состоится 21 августа в присутствии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, а также первого вице-президента РГО, академика РАН Николая Касимова.

Профессиональная биография Сергея Шойгу последние 30 лет посвящена миссии спасения человеческих жизней и защите нашей страны. Особое место в его деятельности занимает активная работа на посту президента Русского географического общества. Она направлена, с одной стороны, на сохранение и приумножение достижений РГО в распространении географических сведений о России, реализацию экспедиционных, исследовательских и научных проектов, охрану природы, возрождение славных традиций, с другой - на развитие новых современных направлений, таких, как масштабная просветительская и активная медийная деятельность, поддержка образования и развитие молодежного движения.

Тема безусловной любви к Родине прослеживается не только в его повседневной работе, но и в его творчестве. Вот уже много лет изобразительное искусство стало подлинным увлечением Сергея Шойгу.

На выставке представлены живописные картины и графические рисунки с удивительными видами Сибири: художественные сюжеты отражают великолепие сибирской природы и самобытность сельских видов восточной части России.

Перед посетителями предстанут лаконичные и безмятежные пейзажи, пронизанные неподдельной искренностью и романтизмом. Своими произведениями автор акцентирует внимание на самой природе со всей ее утонченностью, неповторимостью и разнообразием.

Работы написаны в различных техниках: карандаш, тушь, уголь, акварель, масло. Влюбленный в красоту родного края, Сергей Шойгу еще в юности делал наброски на бумаге, и до сих пор неизменно продолжает рисовать в редкие моменты отдыха и во время длительных перелетов. Некоторые пейзажи автор пишет по памяти.

Особое место в экспозиции занимают изделия из дерева: вазы, шкатулки и скульптуры. Заботясь о сохранности природы, для своих работ автор использует только поваленные стихией части деревьев, найденные им во время прогулок по тайге. Предметы из дерева часто дополняются художественными вставками и анималистическими скульптурами из бронзы, меди и латуни.

В своих произведениях Сергей Шойгу стремится подчеркнуть натуральную красоту материала и его естественные формы. С особым вниманием к сложной текстуре дерева он бережно обрабатывает каждый элемент вручную. Так непримечательный бесформенный нарост воплощается в уникальную художественную идею.

Открытие экспозиции будет сопровождаться литературными чтениями рассказов Сергея Шойгу в исполнении популярного актера театра и кино, телеведущего Вячеслава Разбегаева.

Ожидается присутствие экспертов в сфере изобразительного искусства, в частности, директора филиала Государственной Третьяковской галереи в Калининграде Татьяны Волосатовой, директора Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства Сергея Коломийцева и члена Экспертного совета при Минпромторге России по народным художественным промыслам, советника директора Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусств, эксперта Министерства культуры Российской Федерации Андрея Гилодо.

В рамках мероприятия состоится памятное гашение маркированной почтовой карточки, выпущенной тиражом 10 тысяч экземпляров специально к выставке и иллюстрированной картиной Сергея Шойгу. В церемонии примут участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и первый вице-президент РГО Николай Касимов.

Выставка «Творчество ради жизни» будет работать до 12 сентября 2021 года. Она организована в развитие одноименной благотворительной инициативы, которая воплотилась в аукционе 14 мая 2021 года, где в пользу больных детей были проданы 10 лотов – художественных произведений Сергея Шойгу. Вырученные от аукциона 40 млн рублей направлены на лечение и реабилитацию маленьких пациентов с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. На сегодняшний день израсходовано уже более 10 млн рублей из этой суммы, помощь получили 23 ребенка.

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