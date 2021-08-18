Мятые машины и оторванные крыши: какие разрушения вызвал сильный ветер в Москве и области

Всего несколько минут шквалистого ветра привели к последствиям в районе Преображенское на востоке Москвы: дерево рухнуло прямо на иномарку - к счастью, в салоне автомобиля никого не было, но еще неизвестно, кто будет возмещать ущерб, сообщила корреспондент «Звезды» Дария Сенникова. Также дерево оборвало провод для уличного освещения.

«Просил, чтобы эти деревья спилили. Это машины, железо, а ведь мог пострадать человек, ребенок», - рассказал местный житель Михаил Савицкий.

По словам корреспондента, во дворе рядом с телецентром Останкино удар пришелся на припаркованные машины - зацепило сразу четыре автомобиля. За время грозы молнии три раза попали в саму телебашню. Несколько деревьев повалило на улице Большая Черкизовская.

По последним данным в Московской области повалены 139 деревьев, повреждены 17 автомобилей. Где-то деревья падали всего в нескольких метрах от детских площадок. В парке Северного речного вокзала не выдержали шквалистого ветра строительные конструкции, кровли и заборы летали этим вечером и по подмосковному Дзержинскому, передает корреспондент.

Как отметила Сенникова, на Красной площади куски обшивки кружились в воздухе, едва не угодив в прохожих, а в Люберцах ветер снес конструкцию на детской площадке в одном из дворов: ее подбрасывало ветром, словно картонную. В Подольске рухнула часть кирпичного ограждения промзоны. Забор обвалился на тротуар, осколки попали и на проезжую часть, сообщили в администрации.

В ближайшие два дня по прогнозам выпадет примерно половина месячной нормы осадков - москвичи в шутку достают надувные лодки. Впрочем, на лодке сегодня передвигаться куда проще.