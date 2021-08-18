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Российские участники конкурса «Верный друг» посетили Экспериментальный парк Эль-Хамма в Алжире

Анна Берестовая
02:18 18.08.2021
Участники конкурса «Верный друг» из РФ познакомились с флорой и фауной Алжира в парке Эль-Хамма.
Российские участники конкурса «Верный друг» посетили Экспериментальный парк Эль-Хамма в Алжире
© Фото: Минобороны России
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Команды российских кинологов, прибывшие на Международный конкурс «Верный друг», который пройдет в Алжирской Народной Демократической Республике, познакомились с местной флорой и фауной.

© Минобороны России

Специально для российских военнослужащих была проведена экскурсия по Экспериментальному парку Эль-Хамма, расположенному в столице Алжира. Сначала участникам продемонстрировали животных, обитающих в зоопарке. Наибольший интерес у делегации вызвал необычный обитатель Африки - медведь.

© Минобороны России

В другой части парка экскурсовод продемонстрировал местную флору, где большую часть составляют реликтовые растения. После завершения экскурсии российская сторона передала в Экспериментальный парк Эль-Хамма памятные подарки.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» пройдет в период с 22 по 30 августа.

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