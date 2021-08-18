Российские участники конкурса «Верный друг» посетили Экспериментальный парк Эль-Хамма в Алжире
Участники конкурса «Верный друг» из РФ познакомились с флорой и фауной Алжира в парке Эль-Хамма.
© Фото: Минобороны России
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Российские участники конкурса «Верный друг» посетили Экспериментальный парк Эль-Хамма в Алжире
Участники конкурса «Верный друг» из РФ познакомились с флорой и фауной Алжира в парке Эль-Хамма.
© Фото: Минобороны России
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