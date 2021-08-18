Армия Российские участники конкурса «Верный друг» посетили Экспериментальный парк Эль-Хамма в Алжире Анна Берестовая Участники конкурса «Верный друг» из РФ познакомились с флорой и фауной Алжира в парке Эль-Хамма. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Команды российских кинологов, прибывшие на Международный конкурс «Верный друг», который пройдет в Алжирской Народной Демократической Республике, познакомились с местной флорой и фауной. © Минобороны России Специально для российских военнослужащих была проведена экскурсия по Экспериментальному парку Эль-Хамма, расположенному в столице Алжира. Сначала участникам продемонстрировали животных, обитающих в зоопарке. Наибольший интерес у делегации вызвал необычный обитатель Африки - медведь. © Минобороны России В другой части парка экскурсовод продемонстрировал местную флору, где большую часть составляют реликтовые растения. После завершения экскурсии российская сторона передала в Экспериментальный парк Эль-Хамма памятные подарки. Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» пройдет в период с 22 по 30 августа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика