Старший помощник атташе РФ в Узбекистане по вопросам обороны встретился с российскими участниками АрМИ-2021
Дипломат ознакомился с условиями проживания и питания команд, также участники встречи обсудили основные вопросы, касающиеся организации международного конкурса.
© Фото: Минобороны РФ
На полигоне Фориш в республике Узбекистан представители российских команд конкурсов Армейских международных игр-2021 «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня» встретились со старшим помощником атташе РФ в Республике Узбекистан по вопросам обороны Анатолием Машуковым.
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