Армия Старший помощник атташе РФ в Узбекистане по вопросам обороны встретился с российскими участниками АрМИ-2021 Валентина Пескова Дипломат ознакомился с условиями проживания и питания команд, также участники встречи обсудили основные вопросы, касающиеся организации международного конкурса. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: На полигоне Фориш в республике Узбекистан представители российских команд конкурсов Армейских международных игр-2021 «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня» встретились со старшим помощником атташе РФ в Республике Узбекистан по вопросам обороны Анатолием Машуковым. © Минобороны РФ Участники встречи обсудили основные вопросы, касающиеся организации международного конкурса. Также представитель российского посольства ознакомился с условиями проживания и питания команд. © Минобороны РФ Торжественное открытие конкурсов АрМИ-2021 «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня» состоится 23 августа в Узбекистане на горном полигоне Фориш. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика