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Военнослужащие ВС Сирии пострадали при минометном обстреле в провинции Идлиб

Алексей Курильченко
22:00 18.08.2021
Двое военнослужащих армии Сирии пострадали при минометном обстреле в провинции Идлиб.
Военнослужащие ВС Сирии пострадали при минометном обстреле в провинции Идлиб
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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В сирийской провинции Идлиб боевики совершили минометный обстрел в районе населенного пункта Кафер-Баттих. В результате атаки пострадали двое военнослужащих вооруженных сил страны. Также боевики, действующие на подконтрольной вооруженным силам Турции территории, нанесли артиллерийский удар по правительственным силам в районе населенного пункта Марааназ. Об этом сообщил замруководителя ЦПВС РФ контр-адмирал Вадим Кулить в ходе брифинга.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 25 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра"*», - отмечается в сообщении.

Ранее боевики совершили обстрелы из района населенного пункта Джибрин по позициям правительственных сил в районе Айн-Дакны, в результате чего погиб военнослужащий ВС САР. Также удар был нанесен по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Телль-Аниб.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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