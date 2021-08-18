Военнослужащие ВС Сирии пострадали при минометном обстреле в провинции Идлиб

В сирийской провинции Идлиб боевики совершили минометный обстрел в районе населенного пункта Кафер-Баттих. В результате атаки пострадали двое военнослужащих вооруженных сил страны. Также боевики, действующие на подконтрольной вооруженным силам Турции территории, нанесли артиллерийский удар по правительственным силам в районе населенного пункта Марааназ. Об этом сообщил замруководителя ЦПВС РФ контр-адмирал Вадим Кулить в ходе брифинга.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 25 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра"*», - отмечается в сообщении.

Ранее боевики совершили обстрелы из района населенного пункта Джибрин по позициям правительственных сил в районе Айн-Дакны, в результате чего погиб военнослужащий ВС САР. Также удар был нанесен по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Телль-Аниб.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.