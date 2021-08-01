Командующий ВТА назвал повысивший боевой потенциал ВДВ самолет

Появление модернизированных Ил-76МД-90А позволило увеличить одновременное нахождение на борту самолета сразу трех боевых машин десанта БМД-4М, по сравнению с двумя в обычном Ил-76. Это позволяет увеличить эффективность Военно-транспортной авиации (ВТА) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) одновременно. Об этом в эфире программы «Военная приемка» заявил командующий ВТА Владимир Бенедиктов.

«Учитывая характеристики и параметры, которые новые машины выдают, прирост боевого потенциала с появлением новой техники ВТА увеличится минимум на 30%. Стоит отметить, что самолет Ил-76МД-90А, учитывая его тяговооруженность, уже способен взять на борт до 3 БМД-4М. То есть в данном случае речь идет о приросте боевого потенциала не только ВТА, но и, наверное, ВДВ», - объяснил глава военно-транспортной авиации.

Ил-76МД-90А – глубоко модернизированная версия самолета Ил-76МД. Отличается от предшественника новой конструкцией крыла, рассчитанной на большую нагрузку и больший срок службы, двигателями ПС-90А-76, каждый из которых имеет тягу 14,5 тонны.

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