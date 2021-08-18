Экипажи Т-72Б3 отработали вождение танков под водой в Оренбуржье

На полигоне Центрального военного округа в Оренбургской области начались самые трудные испытания для экипажей танков - механики-водители и командиры сдают экзамены по подводному вождению танков Т-72Б3. В практических занятиях, которые проходят на вододроме Тоцкого полигона, принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 40 танков.

Сложность заключается в том, что любая ошибка экипажа при подготовке танка к погружению или неправильное действие в воде может затопить боевую машину. Также танк из-за неправильных действий экипажа может заглохнуть в воде. Чтобы не допустить нештатных ситуаций, экипажи тщательно готовятся.

Механики-водители проходят курс по легкой водолазной подготовке с индивидуальным аварийно-спасательным средством ИП-5. Другие члены экипажа отрабатывают действия в различных ситуациях - при остановке танка в подводном положении и при его затоплении. Перед погружением танки оборудуют специальными воздуховодами, сами военнослужащие надевают изолирующие противогазы.