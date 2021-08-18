В стране и мире Росздравнадзор проверит информацию якобы об отказе в медпомощи жителю Самары Алексей Курильченко Организована проверка информации якобы об отказе сотрудников скорой помощи везти в больницу жителя Самары. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Росздравнадзор проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи пациенту, которого, по сообщениям СМИ, скорая помощь в Самаре отказалась везти в больницу. «Территориальный орган Росздравнадзора по Самарской области проверит качество и своевременность оказания медпомощи пациенту, которого, по сообщениям СМИ, скорая помощь отказалась госпитализировать в больницу», - говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что в Самаре сотрудники скорой помощи якобы отказались везти парализованного мужчину в больницу, сославшись на усталость. На следующий день, по данным СМИ, он скончался. Телеканал «Звезда» не располагает официальным подтверждением данной информации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика