Росздравнадзор проверит информацию якобы об отказе в медпомощи жителю Самары
Организована проверка информации якобы об отказе сотрудников скорой помощи везти в больницу жителя Самары.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Росздравнадзор проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи пациенту, которого, по сообщениям СМИ, скорая помощь в Самаре отказалась везти в больницу.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Самарской области проверит качество и своевременность оказания медпомощи пациенту, которого, по сообщениям СМИ, скорая помощь отказалась госпитализировать в больницу», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что в Самаре сотрудники скорой помощи якобы отказались везти парализованного мужчину в больницу, сославшись на усталость. На следующий день, по данным СМИ, он скончался. Телеканал «Звезда» не располагает официальным подтверждением данной информации.