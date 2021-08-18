Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуму внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию

Валентина Пескова
01:14 18.08.2021
Законопроект перед грядущими выборами в Госдуму представили депутаты от КПРФ.
В Госдуму внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию
© Фото: Andrey Arkusha, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию, который был утвержден в России до конца 2018 года - в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Парламентарии представили проект закона незадолго до новых выборов в Государственную Думу.

«Для того, чтобы избежать негативных последствий, необходимо восстановить действовавший до 31 декабря 2018 года возраст назначения страховых пенсий по старости», - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Как предполагают депутаты, повышение пенсионного возраста может повлечь за собою как ухудшение здоровья граждан предпенсионного возраста, которые вынуждены работать, так и увеличение смертности пожилых людей. Это, в свою очередь, увеличит нагрузку на Фонд социального страхования РФ и приведет к росту обращений граждан за инвалидностью, а также - росту безработицы.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России. Согласно ему, с 2019 года предусматривается поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:04 Армия
Видео
Горы по колено: как команды разных стран готовятся к конкурсу «Эльбрусское кольцо»
00:01 Армия
Евменов: ВМФ получит всю серию из шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 до 2024 года
22:02 В стране и мире
МЧС Абхазии эвакуировало с перевала двух россиян с переломами ног
20:20 В стране и мире
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа Ил-112В
19:48 В стране и мире
Трое детей госпитализированы после ДТП под Иваново
Популярное
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
МИД РФ: результат высокомерия НАТО - беспардонные просьбы к ОДКБ открыть границы
В небе Узбекистана столкнулись МиГ-29 и афганский Embraer
Видео
Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной РФ на ЧМ-2022
Видео
Эксперт по Афганистану объяснил уход США и успех талибов*
ФСБ рассекретила документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан Китая и СССР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.