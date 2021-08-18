В Госдуму внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию, который был утвержден в России до конца 2018 года - в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Парламентарии представили проект закона незадолго до новых выборов в Государственную Думу.

«Для того, чтобы избежать негативных последствий, необходимо восстановить действовавший до 31 декабря 2018 года возраст назначения страховых пенсий по старости», - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Как предполагают депутаты, повышение пенсионного возраста может повлечь за собою как ухудшение здоровья граждан предпенсионного возраста, которые вынуждены работать, так и увеличение смертности пожилых людей. Это, в свою очередь, увеличит нагрузку на Фонд социального страхования РФ и приведет к росту обращений граждан за инвалидностью, а также - росту безработицы.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России. Согласно ему, с 2019 года предусматривается поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.